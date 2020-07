L’ondata di caldo che sta interessando la Liguria raggiungerà i suoi massimi nei prossimi due giorni. Tuttavia non mancheranno delle note instabili in Appennino.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 31 luglio 2020

Forte disagio per l’afa. Si consiglia di limitare le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Cielo e Fenomeni: Al mattino bel tempo ovunque. Nelle ore più calde della giornata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle cime di Val Trebbia e Aveto e sulle Alpi Liguri con possibili isolati temporali di calore, in attenuazione in serata.

Venti deboli a regime di brezza o meridionali.

Mare poco mosso o quasi calmo.

Temperature: In lieve aumento: tassi di umidità medio-alti sulle coste con conseguente disagio fisiologico per afa.

Costa: min 21/25°C, max 28/33°C

Interno: min 15/20°C, max 28/35°C

Sabato 1 agosto 2020

Forte disagio fisico per l’afa

Giornata calda e assolata. Da segnalare solo la presenza di un po’ di nubi basse sul mare al mattino e lo sviluppo di nubi cumuliformi su Val Trebbia, Aveto e Alpi Liguri associate a qualche temporale di calore, in attenuazione in serata.

Venti: Brezze dominanti.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Domenica 2 agosto 2020

Ancora prevalentemente soleggiato con aumento dell’instabilità sulle Alpi Liguri e sull’Appennino e conseguenti possibili temporali di calore.