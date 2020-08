Una corrente fredda proveniente dalla zona Atlantica sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale portando una fase temporalesca. Terminato il passaggio tornerà il bel tempo stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 3 agosto 2020

In nottata ancora marcato disagio fisiologico per caldo afoso. Possibili precipitazioni temporalesche abbondanti tra la notte e il mattino sul medio-levante. Prestare attenzione al pomeriggio per colpi di vento nelle aree interessate da instabilità, in particolare sul settore centrale della regione.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e il mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione, ma tendenzialmente più densa sul settore centro-orientale; sul genovesato orientale ed sul Tigullio probabile sviluppo di nuclei temporaleschi, fenomeni localmente intensi, ma circoscritti; altrove variabile. Nel corso della giornata aumento dell’instabilità anche sul resto della regione, questa volta diffusa, in particolare tra savonese e genovesato occidentale, possibili colpi di vento come da avviso. In serata parziale attenuazione dei fenomeni al centro della regione, rimane la possibilità di qualche episodio temporalesco residuo sull’estremo levante e sulla Rivera di Ponente ed in mare aperto.

Venti: inizialmente ciclonico sul Ligure; al più moderato sotto-costa, più teso da sud o sud-est nelle aree che precedono l’instabilità; teso/forte da libeccio al largo, in ulteriore rinforzo a burrasca su Capo Corso dal pomeriggio; irregolare rafficato dai quadranti settentrionali sul Golfo di Genova, colpi di vento al transito dei temporali.

Mari: generalmente molto mosso al largo per onda da sud-ovest, localmente agitato dal pomeriggio; mosso sotto-costa, ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio a levante.

Temperature: in calo deciso, specie dal pomeriggio.

Costa: min 20 (durante e dopo l’instabilità) / 27°C, max 25/28°C

Interno: min 14 (durante e dopo l’instabilità) /23°C, max 22/27°C

Martedì 4 agosto 2020

Tempo variabile , a tratti instabile, specialmente a levante nella prima parte della giornata, fresco

Venti: in prevalenza settentrionali durante la notte e al mattino, tesi sul settore centrale / al largo; si imposteranno da sud-ovest su Capo Mele dal pomeriggio moderati o tesi.

Mare molto mosso al largo, generalmente mosso altrove.

Temperature: in ulteriore calo, molto fresco nell’interno.

Mercoledì 5 agosto 2020

Torna il tempo stabile e soleggiato; temperature in ripresa, asciutto.