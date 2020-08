L’alta pressione garantisce bel tempo e temperature in ulteriore aumento In Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 8 agosto 2020

Bel tempo ovunque. Qualche nube pomeridiana nelle aree interne senza conseguenze.

Venti deboli da nord in mattinata, deboli meridionali nel pomeriggio.

Mare calmo

Temperature: In lieve ed ulteriore aumento

Costa: min 20/26°C, max 29/34°C

Interno: min 13/20°C, max 26/32°C

Domenica 9 agosto 2020

Giornata stabile e soleggiata, qualche nube in più solo nel pomeriggio nelle aree interne senza conseguenze.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare calmo

Temperature in aumento nelle aree interne, stazionarie o in calo di qualche punto lungo la costa.

Lunedì 10 agosto 2020

Da segnalare solo la possibilità di temporali di stagione nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale, invariato altrove. Temperature stazionarie, tassi di umidità in aumento.