Ancora alta pressione ben salda sul Mediterraneo centro-occidentale; aumenta ulteriormente l’umidità nei bassi strati e di conseguenza, stante le temperature elevate, il disagio fisiologico per afa. Episodi di instabilità pomeridiana limitati alle vette appenniniche.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 11 agosto 2020

Nuvolosità irregolare di tipo di medio alto in transito durante la notte; al mattino permangono cieli velati con qualche cumulo costiero a ridosso dei rilievi costieri del Genovesato. Durante il pomeriggio discretamente soleggiato, salvo nubi cumuliformi sulle vette appenniniche che potrebbero dar luogo a qualche acquazzone in particolare tra le Alpi Liguri e Alpi Marittime.

Venti a regime di brezza, tesa da sud-ovest quella pomeridiana su Capo Mele.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie le massime; tassi di umidità su valori elevati lungo fascia costiera, conseguente marcato disagio fisiologico per afa.

Costa: min 23/26°C, max 28/32°C

Interno: min 13/23°C, max 28/34°C

Mercoledì 12 agosto 2020

Nuvoloso specialmente sulla fascia costiera in un contesto umido. Si rinnova l’instabilità pomeridiana sulle vette appenniniche.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: generalmente stazionarie, clima afoso.

Giovedì 13 agosto 2020

Al mattino tempo incerto, specie a ponente; non si escludono temporanei episodi di instabilità anche sul versante marittimo; variabile, ma tendenzialmente soleggiato altrove; come di consueto possibilità di qualche acquazzone sui rilievi appenninici soggetti durante le ore più calde del pomeriggio