Alta pressione ancora presente sull’Italia. Tuttavia avremo sulla nostra regione un po’ di nuvolosità che non sarà comunque associata a precipitazioni di rilievo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 15 agosto 2020

Al mattino banchi di nubi basse sulla fascia costiera centro-orientale e sul mare; tempo in prevalenza soleggiato sui versanti padani e le Alpi Liguri. Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco o breve temporale sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata. Sul resto della regione ampi rasserenamenti alternati a nubi di poco conto.

Venti: Al mattino deboli da sud-est sul centro-levante e da est/nord-est altrove; nel pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie; tassi di umidità su valori elevati lungo la fascia costiera con conseguente disagio fisiologico per afa.

Costa: min 20/24°C, max 28/30°C

Interno: min 13/19°C, max 26/31°C

Domenica 16 agosto 2020

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa al mattino lungo le coste e nel pomeriggio nei settori interni. Il rischio di pioggia si manterrà generalmente basso.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Tra poco mosso e mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 17 agosto 2020

Nessun cambiamento sostanziale; nubi sparse su tutta la regione alternate a schiarite. Qualche temporale sulle Alpi Liguri nei pomeriggio.

Temperature stazionarie.