L’alta pressione presente manterrà il tempo stabile e tendente al bello anche nei prossimi giorni. Torna anche il caldo e l’afa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 21 agosto 2020

Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato ovunque, da segnalare solamente qualche nube pomeridiana sui rilievi.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in aumento, disagio fisico per l’afa come da avviso.

Costa: min 21/25°C, max 29/33°C

Interno: min 15/20°C, max 27/32°C

Sabato 22 agosto 2020

Giornata stabile e soleggiata, verso sera aumento della nuvolosità sul settore costiero centro-orientale.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: generalmente stazionarie, disagio fisico per l’afa come da avviso.

Domenica 23 agosto 2020

Nuvolosità irregolare ed a tratti compatta sull’intera regione, tra il pomeriggio e la serata possibile formazione di qualche rovescio o temporale.

Temperature stazionarie.