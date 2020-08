L’Alta pressione presente sul nord Italia subirà una lieve attenuazione nei prossimi giorni con parziale attenuazione anche del caldo intenso. Possibile qualche fenomeno temporalesco nei settori interni tra domenica e lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 22 agosto 2020

Cielo sereno di notte e in prima mattinata su tutta la regione. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio parziale aumento della nuvolosità bassa lungo la fascia costiera centro-orientale che tenderà a divenire più densa in serata. Bel tempo ai lati della regione, sulle Alpi Liguri e versanti padani in genere.

Venti da deboli a moderati meridionali. Rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature in ulteriore lieve aumento le minime, stazionare o in contenuto calo le massime.

Costa: min 22/25°C, max 29/32°C

Interno: min 16/20°C, max 27/30°C

Domenica 23 agosto 2020

Nubi sparse su tutta la regione. Ampie schiarite nell’arco della giornata lungo le coste e tendenza a qualche temporale nel pomeriggio nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri. Assenza di fenomeni altrove

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso

Temperature in lieve calo, ma ancora disagio fisico per l’alta umidità.

Lunedì 24 agosto 2020

Ancora rischio di temporali nelle aree interne, tempo più asciutto lungo la costa, ulteriore calo termico.