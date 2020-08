Genova – Contagi ancora in aumento in Liguria dove, nelle ultime ore, sono stati scoperti altri 34 casi di infezione da coronavirus e dove il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali torna a crescere.

Un dato che ancora non è allarmante ma che conferma ancora una volta un andamento preoccupante dei contagi. Da diversi giorni sono tra i 20 e i 30 i nuovi casi scoperti.

Scende l’età dei nuovi contagiati e si conferma la diffusione del virus tra le persone rientrate da viaggi all’estero e tra quelle che hanno avuto contatti con altre persone positive e magari asintomatiche.

Resta quindi l’obbligo di mascherina anche all’aperto, dalle 18 alle 6 del mattino e l’obbligo di auto segnalarsi alla propria Asl di appartenenza se si è rientrati da un viaggio all’estero ed in particolare in Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

Un obbligo che presto vedrà scattare anche controlli incrociati anche se non è chiaro chi dovrà fornire gli elenchi delle persone che hanno soggiornato all’estero.

Al momento tutto viene lasciato alla buona volontà ed al senso civico dei cittadini poiché non è chiaro come vengano controllate le persone che hanno trascorso le ferie all’estero e non hanno segnalato il fatto alle autorità.

Restano esclusi (e maggiormente a rischio) coloro che hanno effettuato i viaggi via terra o con mezzi che non prevedono la registrazione del passeggero.

Questo il dettaglio:

• Asl 2 Savona 11 casi di cui:

9 struttura sociosanitaria contatto caso confermato link grigliata

1 attività di screening

1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• Asl 3 Genova e area metropolitana, 16 nuovi casi di cui:

5 contatto di caso confermato

11 segnalazione dipartimento di prevenzione

• Asl 5 La Spezia – 7 casi di cui:

1 contatto di caso confermato

6 segnalazione dipartimento di prevenzione