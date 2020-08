L’alta pressione sta lentamente perdendo terreno e pertanto nei prossimi giorni infiltrazioni di aria più fresca di origine atlantica porteranno condizioni di instabilità, soprattutto nelle zone interne e nella giornata di lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 23 agosto 2020

Al mattino cielo in prevalenza sereno sul settore occidentale, mentre altrove non escludiamo la presenza di qualche nube bassa in più, ma senza fenomeni. Nel pomeriggio sulla costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso in più sullo Spezzino e nelle zone interne, dove sarà possibile assistere a dei brevi acquazzoni, specie sulle Alpi Liguri e in Val d’Aveto.

Venti: deboli da nord al mattino, si orientano dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Scirocco teso sul Tigullio.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 20/24°C, max 27/30°C

Interno: min 11/16°C, max 25/29°C

Lunedì 24 agosto 2020

Nubi sparse su tutta la regione. Possibili temporali pomeridiani nelle zone interne e sulle alture.

Venti: tesi da nord sul settore centrale, in calo durante la giornata.

Mari: stirato sottocosta, mosso al largo.

Temperature: In lieve calo.

Martedì 25 agosto 2020

Giornata prevalentemente soleggiata. Attività cumuliforme pomeridiana nell’interno con possibili brevi acquazzoni.