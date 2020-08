L’ Alta pressione presente sul nord Italia è ormai in lenta attenuazione per l’avvicinarsi di un intenso sistema frontale che darà i massimi effetti sulla nostra regione nella giornata di sabato 29 agosto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 27 agosto 2020

Al mattino nubi basse marittimo-costiere (la classica Maccaja) saranno presenti sul settore centro-orientale della regione. Non si escludono brevi pioviggini o sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Ampie schiarite su Imperiese, Savonese occidentale e versanti padani in genere. Nel corso della giornata rarefazione della nuvolosità che tenderà a concentrarsi tra il Savonese orientale e il Genovese, ampie schiarite sul resto della regione.

Venti: A circolazione antioraria sul Golfo al mattino, tendenti a divenire sud-orientali con intensità al più moderata.

Mari: Mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest

Temperature: Stazionarie. Disagio moderato per afa lungo i litorali come da avviso.

Costa: min 21/25°C, max 27/30°C

Interno: min 13/17°C, max 25/31°C

Venerdì 28 agosto 2020

Ulteriore infittimento della nuvolosità su tutta la regione. Tra il pomeriggio e la serata non si escludono piovaschi nelle aree interne del Genovese e del Tigullio. Belle schiarite su Imperiese e Savonese occidentale.

Venti: Inizialmente moderati da sud-est, tendenti a rinforzare tra il pomeriggio e la serata.

Mari: Da mosso a molto mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo.

Sabato 29 agosto 2020

Generale aumento dell’instabilità con temporali sparsi anche di forte intensità.

Temperature in calo e venti forti meridionali.