Il sistema depressionario che ci ha interessato in questi giorni si allontana verso nord-est, e pertanto sul Mediterraneo occidentale la pressione torna lentamente ad aumentare riportando condizioni favorevoli al bel tempo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 1 settembre 2020

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque. Dalla tarda mattinata aumento dell’attività cumuliforme nelle zone interne, in particolare sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto, dove non escludiamo qualche occasionale acquazzone. Lungo la fascia costiera il cielo rimarrà soleggiato, con al più qualche passaggio innocuo di nubi.

Venti prevalentemente a regime di brezza.

Mare mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio

Temperature: minime in calo, stazionarie le massime

Costa: min 15/19°C, max 24/27°C

Interno: min 8/14°C, max 21/25°

Mercoledì 2 settembre 2020

Ancora qualche nube sparsa, in un contesto in prevalenza soleggiato. Qualche acquazzone pomeridiani sulle Alpi Liguri, e in Val d’Aveto.

Venti deboli a regime di brezza.

Mare poco mosso.

Temperature: In lieve aumento.

Giovedì 3 settembre 2020

Lungo la costa cielo al più parzialmente nuvoloso, mentre nelle zone interne non escludiamo qualche isolato temporale.