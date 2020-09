Temporali e forti precipitazioni hanno accompagnato, nella notte, la forte perturbazione di origine atlantica che sta attraversando la Liguria.

Sino alle ore 12 e salvo modifiche, resta in vigore lo stato di Allerta Arancione (livello massimo).

Ponente (Zona A): gialla sui bacini piccoli e medi sino alle 9.00 di oggi, lunedì 7 settembre;

Versanti padani di ponente e di levante, zona centrale e levante regionale (Zona B, C, D, E) bacini piccoli e medi: arancione sino alle 12.00 di oggi, lunedì 7 settembre, gialla dalle 12.00 alle 15.00

Per i bacini grandi delle zone C, D, E, allerta gialla sino alle 12.00

I fenomeni andranno lentamente esaurendosi dal pomeriggio: permarrà, comunque, nelle zone interne, residua instabilità con ancora possibili episodi temporaleschi.

Ecco l’avviso meteorologico con la descrizione dei fenomeni più significativi previsti:

Lunedì 7 settembre: dalle prime ore della notte fino al primo pomeriggio condizioni di marcata instabilità che in presenza di flussi umidi convergenti favoriscono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco d’intensità fino a molto forte con cumulate areali significative su B, D ed E: alta probabilità di fenomeni forti, organizzati e localmente persistenti su B, D, E, parte occidentale di C, parte orientale di D; possibili fenomeni forti anche sulla parte orientale di A. Rinforzo dei venti da N fino a localmente forti in serata sul Centro-Ponente.

Martedì 8 settembre residua instabilità con possibili rovesci sparsi al più moderati fino al primo mattino. Venti settentrionali tra moderati e localmente forti con raffiche fino a 50/60 km/h sui rilievi del Centro-Ponente.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia