Una blanda depressione ora centrata sulle Baleari si muoverà verso nord influenzando il tempo anche sulla nostra regione tra giovedì e venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 9 settembre 2020

Nel corso della mattinata graduale aumento della nuvolosità di tipo medio-alta in particolare sul settore centro-occidentale, segnatamente tra Genovese e Imperiese. Maggiori schiarite altrove. Saranno ancora presenti delle nubi sui versanti padani.

Nel pomeriggio aperture via via più ampie un po’ ovunque, fatta eccezione la presenza di qualche velatura.

Venti al mattino ancora fino a forti da nord sul centro-ponente, più deboli altrove. Nel pomeriggio calo dell’intensità del vento che tornerà a soffiare a regime di brezza.

Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo. Moto ondoso in calo durante la giornata.

Temperature: in lieve calo le massime sulla fascia costiera

Costa: min 20/24°C, max 25/28°C

Interno: min 11/17°C, max 23/27°C

Giovedì 10 settembre 2020

Aumento generalizzato delle nubi con possibili deboli piovaschi, più probabili sul settore centro-occidentale della regione.

Venti: al mattino deboli da nord, si faranno più moderati nel pomeriggio.

Mari: poco mosso.

Temperature: generalmente stazionarie.

Venerdì 11 settembre 2020

Cielo generalmente nuvoloso, o molto nuvoloso sul centro-ponente dove sono attese ancora sporadiche precipitazioni.