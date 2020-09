Una goccia fredda presente sul Mediterraneo occidentale interesserà marginalmente la nostra regione nei prossimi due giorni con molta nuvolosità e qualche pioggia concentrata soprattutto nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 10 settembre 2020

Al mattino nuvolosità sparsa su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto senza precipitazioni. Maggiori schiarite su Tigullio orientale e Spezzino. Nel pomeriggio e in serata ulteriore infittimento della nuvolosità con la possibilità di brevi piovaschi o sgocciolii più probabili sul settore centro-occidentale interno (Val Bormida, Val d’Orba).

Venti: Deboli di direzione variabile tendenti a ruotare da nord ed a rinforzare in serata specie sul settore centro-occidentale costiero.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime specie nei settori interni

Costa: min 19/22°C, max 24/27°C

Interno: min 11/17°C, max 20/24°C

Venerdì 11 settembre 2020

Ancora nubi irregolari su tutta la regione con rischio di piogge sul settore centro-occidentale interno (Valle Bormida, Erro e Orba). Sul resto della regione piogge più sporadiche con schiarite specie lungo le coste del Levante e sull’Imperiese.

Venti moderati da nord con rinforzi sul settore centro-occidentale della costa.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Sabato 12 settembre 2020

Ultime nubi sui versanti padani al mattino, in attenuazione, soleggiato ovunque nel pomeriggio, temperature in aumento.