Alta pressione in rimonta e bel tempo su tutta la Liguria almeno fino a lunedi 14 settembre. Temperature superiori ai valori normali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 12 settembre 2020

Su tutta la regione avremo generali condizioni di bel tempo. Da segnalare un po’ di nuvolosità al mattino sui versanti padani centro-occidentali e qualche innocuo cumulo in transito da monte verso mare nel pomeriggio.

Venti: Moderati da nord, in via di attenuazione nell’arco della giornata.

Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: In aumento nei valori massim

Costa: min 19/23°C, max 26/31°C

Interno: min 11/18°C, max 23/27°C

Domenica 13 settembre 2020

Giornata caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti: Moderati tra nord e nord-est

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature: Stazionarie, ma superiori ai valori normali.

Lunedì 14 settembre 2020

Non cambia la situazione: cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

Temperature stazionarie o in lieve e ulteriore aumento.