Si consolida l’anticiclone sull’Europa centro-orientale. Sulla Liguria tempo stabile e flussi secchi settentrionali determineranno un inizio di settimana stabile e soleggiato, con temperature superiori alle medie del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 14 settembre 2020

Cielo sereno su tutta la regione al mattino. Qualche nube di poco conto sui rilievi nel pomeriggio, invariato altrove.

Venti settentrionali moderati o tesi.

Mare calmo

Temperature: In ulteriore lieve aumento

Costa: min 19/23°C, max 26/33°

Interno: min 11/18°C, max 23/30°C

Martedì 15 settembre 2020

Giornata stabile e soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: Settentrionali, al più moderati.

Mari: Quasi calmo.

Temperature: Stazionarie od in lieve calo nei valori massimi

Mercoledì 16 settembre 2020

Qualche nube in più per il transito di locali velature, in un contesto comunque sempre in prevalenza soleggiato.