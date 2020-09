Genova – Dopo la notizia della positività dell’Imam, è stata disposta in via precauzionale la chiusura di un centro di preghiera in via di Sottoripa, nel centro storico di Genova.

L’imam, che si trova ricoverato in ospedale, non ha dato peso ai sintomi che nei giorni scorsi lo hanno interessato incontrando diverse persone e, potenzialmente, causandone il contagio.

Si lavora ora per risalire ai contatti dell’uomo e sottoporli a tampone in modo da circoscrivere gli eventuali contagi.

Vista quindi la delicata situazione, i responsabili hanno deciso di vietare ai fedeli l’accesso al centro di preghiera.