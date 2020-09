L’alta pressione si indebolisce e lascia spazio ad una debole perturbazione che interesserà la Liguria nel fine settimana. Aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni di debole entità specialmente nella giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 19 settembre 2020

Velature diffuse con passaggio di nubi medio alte da ponente a levante durante la mattinata; rimane velato al pomeriggio, addensamenti tra le Alpi Liguri e Marittime potrebbero dar luogo a qualche occasionale piovasco; in serata ampi spazi di sereno sul settore centro-orientale.

Venti settentrionali moderati o tesi al largo e tra Capo Mele e Voltri fino a metà giornata; a seguire regime di brezze deboli sull’arco ligure.

Mare tra mosso e molto mosso il bacino ovest al largo, moto ondoso in deciso calo dal pomeriggio; generalmente poco mosso altrove.

Temperature: in temporaneo aumento le minime sul settore centrale costiero; in lieve calo le massime sulle Riviere

Costa: min 19/26°C, max 28/30°C

Interno: min 9/20°C, max 24/27°C

Domenica 20 settembre 2020

Ad una mattinata con cielo velato si sovrapporranno annuvolamenti più intensi nel corso del pomeriggio, specie sul settore centrale e centro-orientale, dove non si escludono locali deboli precipitazioni.

Venti: durante la notte e al mattino nord-est moderato o teso sul bacino ovest al largo e su Capo Mele; in giornata brezze deboli dominanti sull’arco Ligure.

Mari: localmente mosso fino al mattino il Ligure occidentale; poco mosso altrove, o quasi calmo in serata su Riviera di Levante.

Temperature: stazionarie.

Lunedì 21 settembre 2020

Giornata incerta: tempo variabile, possibile instabilità sul levante nella prima parte della giornata