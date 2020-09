Inizio settimana all’insegna dell’instabilità a causa di correnti fredde del nord Atlantico che riescono ad arrivare sul nord Italia per l’allontanamento dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Condizioni di instabilità che potrebbero peggiorare ancora nel corso della settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore.

Lunedì 21 settembre 2020

Nubi diffuse su tutta la regione, più compatte al mattino su centro-levante, con la possibilità di qualche rovescio, anche temporalesco. Nel corso della giornata e nel pomeriggio tempo sempre incerto lungo le coste, con cielo comunque parzialmente nuvoloso o nuvoloso anche se con qualche apertura, più ampia su estremo ponente. Maggiore nuvolosità sarà invece presente nelle zone interne, dove non si esclude qualche fenomeno.

Venti: Deboli, in prevalenza settentrionali al mattino. Ruotano dai quadranti meridionali in giornata.

Mari: Poco mosso o localmente mosso.

Temperature: In lieve calo.

Costa: min 19/22°C, max 24/26°C

Interno: min 8/18°C, max 22/26°C

Martedì 22 settembre 2020

Tempo variabile ed instabile. Qualche rovescio anche temporalesco sarà possibile, più probabile al mattino. Maggiori aperture nel pomeriggio lungo le coste, in un contesto sempre in parte nuvoloso. Evoluzione comunque incerta e da confermare nel dettaglio.

Venti: Si intensificano flussi meridionali sino a moderati.

Mari: Mosso

Temperature: stazionarie.

Mercoledì 23 settembre 2020

Si inasprisce l’instabilità con rovesci più diffusi e organizzati. Evoluzione da confermare nel dettaglio.