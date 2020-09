Proseguirà sino alle 14 di oggi, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di allerta gialla per maltempo sulla Liguria di centro-levante.

Possibili temporali anche di forte entità sono previsti anche per i prossimi giorni a causa di correnti umide atlantiche che hanno fatto breccia nella zona del nord Italia

Fino a venerdì è prevista un’intensa ondata di maltempo con temporali, venti intensi e mareggiate.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 23 settembre 2020

Possibili temporali in spostamento dal Genovese verso levante. Al mattino questi temporali potrebbero stazionare maggiormente tra il Golfo Paradiso e Tigullio e relative aree dell’entroterra, in particolare tra la Valfontanabuona e la Val Trebbia. A ponente, invece, ampie schiarite nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, mentre sul settore occidentale prosegue il tempo variabile, sul centro-levante avremo ancora possibili rovesci.

Venti al mattino moderati da nord sul capoluogo, da sud-est sul levante e deboli altrove. Nel pomeriggio rinforzo del Libeccio sul ponente e al largo.

Mare mosso al mattino, molto mosso dal tardo pomeriggio per onda da sud-ovest.

Temperature: stazionarie o in leggero calo

Costa: min 16/19°C, max 20/25°C

Interno: min 10/15°C, max 17/21°C

Giovedì 24 settembre 2020

Al mattino possibili rovesci tra Tigullio e Spezzino. Tempo più clemente a ponente. Dal tardo pomeriggio aumento dell’instabilità con possibili forti temporali sul settore centro-orientale

Venti: già impostato da sud-ovest al largo, tende a rinforzare dal pomeriggio come da avviso; variabile a levante al mattino, accelerazioni nelle situazioni temporalesche.

Mari: molto mosso.

Temperature: in diminuzione di qualche grado, specie a levante.

Venerdì 25 settembre 2020

Forti temporali nella notte e primo mattino sul settore centro-orientale.

Assenza di fenomeni a ponente.

Nel pomeriggio tendenza a schiarite anche se in un contesto che resterà instabile.