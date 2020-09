Scatterà alle 11 per terminare alla mezzanotte la nuova allerta meteo di livello giallo diramata dalla protezione civile regionale su previsioni Arpal.

Quella di oggi sarà infatti una nuova giornata giornata all’insegna del maltempo sul centro e sul levante ligure (zone B, C, E).

Ecco l’avviso meteorologico con la descrizione dei fenomeni più significativi previsti:

Giovedì 24 settembre: l’approssimarsi di una nuova perturbazione riporta condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria, a partire dalla tarda mattinata, in particolare sul Levante della regione. Si attendono rovesci e temporali con alta probabilità di fenomeni forti o organizzati sulle zone BCE, bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone AD. Cumulate di pioggia fino a elevate su C, significative su BE. In serata venti da Sud-Ovest tra moderati e forti con raffiche intorno ai 50-60 km/h. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso sotto costa.

Venerdì 25 settembre: permangono condizioni di instabilità, più spiccata sulla zona C dove è prevista ancora un’alta probabilità di rovesci o temporali forti o organizzati, bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone BE. Attenuazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio. Venti da Ovest, Sud-Ovest fino a burrasca anche rafficati sulla zona A, fino a forti rafficati su C. Ingresso di venti settentrionali fino a forti in serata anche rafficati. Mare in aumento fino a molto agitato su C dove si attende una mareggiata intensa; agitato con mareggiata su AB.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.