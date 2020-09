Ancora instabilità sulla Liguria con passaggi nuvolosi e possibili precipitazioni nella zona del Levante e tendenza al miglioramento nel resto della regione. Temperature in deciso calo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 26 settembre 2020

Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci anche a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri e Marittime con possibili sconfinamenti lungo le coste dell’Imperiese, copertura nuvolosa in aumento anche sul resto del ponente ma senza fenomeni associati; cieli sereni o poco nuvolosi sul centro-levante.

In serata graduale aumento della nuvolosità sull’intera regione.

Venti fino a tesi/forti dai quadranti settentrionali

Mare in mattinata agitato sul levante ed al largo, in calo nel pomeriggio sul bacino orientale. Generalmente mosso altrove

Temperature: in deciso calo soprattutto le minime.

Costa: min 10/16°C, max 17/23°C

Interno: min -1/9°C, max 11/20°C

Domenica 27 settembre 2020

Al mattino cieli nuvolosi con piovaschi sparsi sul levante, asciutto altrove con ampie schiarite a ponente. Nel corso del pomeriggio esaurimento dei fenomeni sul levante, situazione immutata altrove.

Venti al mattino moderati/tesi da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante. Nel pomeriggio deboli da nord ovunque.

Mare generalmente mosso, fino a molto mosso in mattinata sul levante e al largo

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Lunedì 28 settembre 2020

Nubi sparse alternate a schiarite sull’intera regione.

Temperature stazionarie