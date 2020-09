Genova – E’ stato ritrovato sano salvo, infreddolito e un po’ spaventato ma in buone condizioni di salute, il cercafunghi di 80 anni disperso da ieri sera sul monte Fasce, alle spalle di Genova.

A ritrovarlo, intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco che lo hanno cercato per ore, insieme a volontari della Protezione Civile, setacciando metro per metro i boschi dove si era avventurato con il figlio che lo ha poi perso di vista.

L’anziano era scivolato in un dirupo e non riusciva più a risalire e il figlio ha perso il contatto con lui ed ha dato l’allarme quando ormai stava arrivando il tramonto.

Le squadre di soccorso hanno setacciato il bosco sino al ritrovamento, attorno alla mezzanotte. L’uomo è stato recuperato e rifocillato e poi accompagnato dal figlio.

Le sue condizioni erano buone e l’uomo ha scelto di tornare a casa con la famiglia.