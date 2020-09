Bergeggi (Savona) – Incidente questa notte sull’Aurelia nel tratto compreso tra Spotorno e Bergeggi.

Qui un’auto condotta da un 25enne si è scontrata con un daino che ha attraversato la strada.

Nell’impatto con l’animale l’auto è stata danneggiata e il giovane alla guida è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave.

Soccorso dai sanitari del 118, il 25enne è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.