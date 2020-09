Genova – Un ambulatorio mobile posizionato nel centro storico genovese per l’attività di screening avviata per contrastare la diffusione del coronavirus-covid19.

L’emergenza contagi continua a farsi sentire anche nel capoluogo ligure e scattano provvedimenti eccezionali per far fronte alla difficile situazione.

Per rendere più rapido e veloce lo screening dei potenziali contagi, la Asl 3 genovese posizionerà un laboratorio mobile nella zona del centro storico che risulta la più colpita dal focolaio dell’infezione nella città di Genova.

Un provvedimento straordinario e di emergenza che si aggiunge alla decisione del sindaco Marco Bucci di rendere obbligatorio per tutto il giorno e la notte, l’uso delle mascherine di protezione.

questi i dati di oggi:

GENOVA. Sono 89 i nuovi positivi in Liguria su 2.584 tamponi.

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 7

1 accesso ospedale

2 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• ASL 2: 2

2 attività di screening

• ASL 3: 64

30 contatto di caso confermato

1 accesso ospedale

33 attività di screening

• ASL 5: 16

9 contatto di caso confermato

7 attività di screening