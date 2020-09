Ventimiglia – Mascherine obbligatorie anche all’aperto, 24 ore su 24, per chi circola sul territorio del comune dell’estremo ponente ligure. La decisione è del sindaco in risposta al picco di contagi oltre il confine con la Francia e il comportamento irresponsabile di molti turisti francesi che circolano senza mascherina quando varcano il confine con l’Italia.

Il provvedimento verrà fatto rispettare con il massimo rigore e la polizia locale fermerà chi non indossa le mascherine o chi le indossa “da furbetto”, lasciando scoperto il naso o mettendola in modo non regolare, con sanzioni che vanno da 250 a 1500 euro.

Il forte aumento dei casi di positività al coronavirus in Francia potrebbe far scattare la chiusura dei confini in entrambe i sensi e si potrebbe arrivare all’obbligo di certificazione di validi e comprovati motivi per gli spostamenti.