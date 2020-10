In arrivo forti temporali e mareggiate in Liguria e per il netto peggioramento delle previsioni meteo Arpal ha emanato lo stato di Allerta Meteo per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre 2020:

GIALLA su tutta la regione dalle 20.00 di oggi, giovedì 1 ottobre; poi:

ARANCIONE sul centro-levante (B-C-E) da mezzanotte alle 23.59 di domani, sabato 2 ottobre;

ARANCIONE anche sul ponente (A-D) da mezzogiorno alle 23.59 di domani, sabato 2 ottobre.

Dopo le deboli precipitazioni della mattinata in particolare a Levante (mentre sul centro Ponente c’è stato ancora spazio per qualche schiarita), il tempo va peggiorando su tutta la Liguria.

L’avvicinamento di una profonda area di bassa pressione provocherà, dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 1 ottobre, l’intensificazione delle piogge con possibili temporali localmente forti su tutta la regione.

Da questa notte, il maltempo si accentuerà ulteriormente: la perturbazione provocherà piogge diffuse localmente intense, temporali forti e persistenti, con cumulate fino a molto elevate in una prima fase (fino a domani mattina) sul centro-levante, poi sul centro-ponente (da domani a metà giornata).

Si tratta di una lunga fase pre-frontale, dal momento che il passaggio del fronte vero e proprio è atteso solo per la sera fra venerdì e sabato.

Anche venti e mari saranno da monitorare: infatti sono attesi venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h (scirocco sul levante, libeccio sul ponente, dalla parte centrale di domani confluiranno in ostro) e mareggiate estese per onda da Sud.

Una possibile, parziale tregua in questa fase di maltempo, è attesa nella seconda parte di sabato pur se non mancheranno ancora piogge e temporali, prima di un nuovo peggioramento atteso per domenica pomeriggio.

Il consiglio è di seguire gli aggiornamenti che Arpal fornirà tempestivamente sulla base del monitoraggio in tempo reale degli eventi e delle uscite più recenti dei modelli previsionali.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore:

OGGI GIOVEDÌ 1 OTTOBRE: L’approssimarsi di un’estesa perturbazione è causa di possibili rovesci o temporali moderati e bassa probabilità di fenomeni forti fino al tardo pomeriggio. Dalla serata si assiste a un aumento dell’instabilità con alta probabilità di rovesci o temporali forti o organizzati su tutte le zone di allertamento. Rinforzo dei venti da Sud-Ovest (50-60 km/h) su ABC e sui rilievi di DE. Aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso.

DOMANI VENERDÌ 2 OTTOBRE: Precipitazioni diffuse con intensità fino a molto forte che daranno luogo a cumulate elevate su BCDE e molto elevate su A. Dalle prime ore della notte aumento dell’instabilità con rovesci o temporali forti, organizzati e persistenti sulle zone BCE; permane un’alta probabilità di fenomeni forti o organizzati su AD. Venti da Sud o Sud-Est di intensità fino a burrasca forte (raffiche anche superiori ai 100 km/h). Mare tra agitato e molto agitato con mareggiate intense per onda in prevalenza da Sud.

DOPODOMANI SABATO 3 OTTOBRE: Il passaggio del sistema frontale da Ponente a Levante mantiene condizioni di instabilità nella prima parte della giornata con un’alta probabilità di rovesci o temporali forti o organizzati. Precipitazioni diffuse di intensità fino a forte con cumulate fino a elevate su C, significative su BE. Venti in rotazione da Sud-Ovest con intensità di burrasca e raffiche fino a 70-80 km/h. In mattinata ancora mare agitato con mareggiate intense per onda da Sud, SudOvest.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia