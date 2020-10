Ventimiglia (Imperia) – Entrerà in vigore alle 14.00 di oggi l’ordinanza firmata dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che obbliga la popolazione a indossare le mascherine anche all’aperto.

L’ordinanza in materia di protezione ha validità per tutto il giorno e sarà in vigore, salvo proroghe, fino al prossimo 30 novembre.

Non rientrano nell’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, i disabili incompatibili con l’uso continuativo della mascherina e chi interagisce con loro.

Inoltre, sono esclusi dall’obbligo coloro che stanno svolgendo attività sportiva o motoria intensa come corsa, bicicletta e altri sport, ma a patto che il distanziamento di almeno un metro possa essere mantenuto.

Ci sarà grande attenzione al rispetto del provvedimento voluto dal sindaco della città di confine, visto anche l’alto numero di francesi e al forte aumento di casi di positività oltralpe.

Gli agenti della Polizia Locale, infatti, controlleranno i luoghi pubblici e monitoreranno le persone per far sì che tutti indossino la mascherina in modo corretto.

Chi sarà sorpreso senza o lasciando scoperto il naso, indossando quindi il dispositivo in maniera non regolare, potrà essere multato con sanzioni comprese tra i 250 e 1500 euro.