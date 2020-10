Genova – Scuole di ogni ordine e grado regolarmente aperte, questa mattina, pur con lo stato di Allerta meteo arancione.

Lo ha deciso questa mattina, poco dopo le 6,30, il Coc del Comune di Genova dopo aver analizzato le ultime previsioni meteo di Arpal che non hanno fatto scattare, come si temeva ieri sera, la possibilità di un ulteriore peggioramento dello stato di allerta.

Chiusi invece parchi e giardini pubblici e i cimiteri e Sopraelevata vietata a moto e scooter.

Roventi polemiche per la modalità con cui è stata presa la decisione poiché ieri sera il Comune ha annunciato la regolare apertura delle scuole, a differenza di molti altri comuni dove le scuole rimarranno chiuse, per poi inviare ai dirigenti scolastici un messaggio nel quale li si avvisava che la decisione finale sarebbe stata presa nella notte poiché le condizioni meteo potevano peggiorare tra le 4 e le 5.