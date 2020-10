Genova – Code e rallentamenti sulle autostrade attorno al capoluogo ligure per allagamenti e micro tamponamenti causati dall’ondata di maltempo che sta colpendo la zona da alcune ore.

Sull’Autostrada A7 Genova Milano coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano, a causa di un incidente.

Sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce si segnala coda nel tratto compreso tra l’innesto Diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Genova a causa della perdita di carico di un mezzo pesante.