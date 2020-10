Si allontana il fronte perturbato che ha interessato la Liguria nel fine settimana, consentendo un graduale miglioramento, tuttavia rimane dell’instabilità, ed in modo particolare nella zona di Levante, per la permanenza della circolazione depressionaria sul nord ovest Europeo che continuerà ad interessarci con flussi umidi sud-occidentali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 5 ottobre 2020

Nella notte ancora rovesci sul centro-levante, con tendenza dalla prima parte di mattinata ad isolarsi sul levante, in particolare nelle zone interne. Schiarite a ponente. Passaggio a tempo variabile su tutte le coste, con maggiori addensamenti sempre sui settori orientali. più nubi nelle zone interne con ancora qualche fenomeno non escluso.

Venti forti da sud ovest al mattino. Burrasca al largo. Nel pomeriggio ruotano da sud est sul settore centrale in calo a tesi

Mare agitato o molto mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Costa: min 13/17C, max 18/23°C

Interno: min 7/15°C, max 15/18°C

Martedì 6 ottobre 2020

Nuvolosità sparsa un pò su tutta la regione, con tempo variabile. Tra pomeriggio e sera parziale incremento della nuvolosità, specie sui settori orientali, ove non si esclude qualche rovescio.

Venti fino a forti di libeccio, burrasca da ovest al largo

Mari: molto mosso od agitato, specie al largo

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 7 ottobre 2020

Ancora lieve instabilità mattutina a levante. Altrove schiarite.

Tendenza a graduale e più deciso miglioramento nella seconda parte di giornata.