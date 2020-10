Genova – Ha atteso che la vicina di casa tornasse e l’ha affrontata insultandola e picchiandola per poi rubarle soldi dalla borsa.

Ieri pomeriggio i poliziotti delle volanti hanno denunciato una 53enne genovese per minacce gravi e rapina.

La donna ha atteso che la sua vicina di casa rientrasse per aggredirla, sia verbalmente che fisicamente,tirandole i capelli e schiaffeggiandola, poiché a suo dire le doveva i soldi dei danni di una perdita idrica. Non contenta, le ha aperto la borsetta, ha preso 30 euro che la vittima custodiva nel portafogli ed è rientrata in casa proferendo minacce di morte al suo indirizzo.