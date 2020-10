Genova – cadono calcinacci dalla facciata di un palazzo in via San Fruttuoso, nell’omonimo quartiere genovese, e arrivano i vigili del fuoco.

Strada chiusa e occhi dei passanti puntati verso l’alto, nella parallela di via Torti, per un intervento dei pompieri chiamati per la caduta di intonaco da un palazzo.

Alcuni passanti hanno notato il distacco dei calcinacci ed hanno subito chiamato il 112 che ha fatto arrivare sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno posizionato l’autoscala e poi sono saliti per rimuovere il materiale pericolante e per verificare la sicurezza del resto dell’intonaco.

(Foto Facebook)