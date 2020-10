Chiavari – E’ evaso dagli arresti domiciliari per andare ad insultare la commessa del supermercato che non vende la birra al figlio.

Non è la prima volta che non rispetta l’obbligo di restare in casa, dove è condannato a restare agli arresti domiciliari, il 46enne, cittadino peruviano, fermato dalla polizia di Chiavari.

L’uomo, che deve scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare per aver commesso reati inerenti gli stupefacenti, si era già “guadagnato” due diffide dal Tribunale di Sorveglianza. Una per aver violato gli obblighi, l’altra anche per non essersi fermato alla’ALT delle Forze dell’Ordine mentre guidava senza patente e senza assicurazione né revisione del mezzo.

Qualche giorno fa è di nuovo uscito di casa per protestare contro la commessa di un supermercato che si era rifiutata di vendere alcune lattine di birre al figlio. Molto irritato le ha rivolto minacce ed epiteti pesantemente ingiuriosi.

Il 46enne è stato accompagnato presso la casa di reclusione di Chiavari in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.