Il rinforzo dell’alta pressione determina generali condizioni di stabilità su gran parte del nord Italia. Il bel tempo dovrebbe prendere il sopravvento già nelle prossime ore ma da venerdì torneranno ad aumentare le nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 7 ottobre 2020

Nelle prime ore del mattino nuvolosità irregolare sul levante della regione, mentre altrove il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio condizioni di cielo sereno o al più velato su tutta la regione.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mosso al mattino, moto ondoso in calo durante la giornata.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Costa: min 11/15°C , max 22/27°C

Interno: min 4/9°C, max 17/22°C

Giovedì 8 ottobre 2020

Nuvolosità residua sull’estremo levante con qualche fenomeno possibile ancora durante le prime ore della notte; in giornata tempo stabile e soleggiato ovunque. Qualche velatura in transito.

Venti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare poco mosso

Temperature: stazionarie

Venerdì 9 ottobre 2020

Nuvolosità in generale aumento, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime in calo