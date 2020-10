Genova – Non si sono fermati all’alt della polizia e per fuggire con lo scooter sono saliti a tutta velocità sul marciapiede con i pedoni.

Rocambolesco inseguimento in via Lungomare di Pegli dove due ragazzini di 14 e 15 anni hanno tentato di fuggire alla polizia.

Gli agenti li hanno fermati mentre si trovavano a bordo di uno scooter e i due, invece di fermarsi, hanno accelerato correndo con il mezzo a due ruote sul marciapiede, mettendo in pericolo i passanti.

Una volante di passaggio in zona ha iniziato l’inseguimento ma i ragazzini hanno abbandonato lo scooter fuggendo a piedi inseguiti dai poliziotti.

Quando i poliziotti li hanno raggiunti non hanno esitato a spingere uno degli agenti contro la vetrina di una pizzeria che è andata in frantumi.

I due fuggitivi sono stati bloccati poco dopo e denunciati.

Uno degli agenti intervenuti ha riportato 18 giorni di prognosi