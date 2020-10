Genova – Sarà un giovedì di disservizi a causa dell’interruzione dell’erogazione idrica quello che aspetta Rivarolo.

Iren Acqua, infatti, ha fatto sapere che a causa di lavori di manutenzione programmata alla rete di distribuzione idrica, dalle ore 8.30 alle ore 117.00 di giovedì sarà sospesa l’erogazione idrica ad alcune utenze.

Ecco le vie interessate:

Via Vezzani (dal civ. 28A al civ. 109)

Passo Torbella (dal civ. 3)

Via Compagnoni

Via J.S.Bach

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.