Santa Margherita Ligure (Genova) – Un agente della Polizia Locale è finito in ospedale dopo essere stato colpito da una donna, redarguita e multata per non aver indossato la mascherina.

E’ accaduto a Santa Margherita Ligure, nel levante genovese, sabato sera.

L’agente, impegnato nei controlli disposti per la movida del Tigullio, ha fermato una coppia di turisti lombardi, entrambi senza mascherina, invitandoli a indossarla.

I due hanno rifiutato di indossarla, allontanandosi dalla zona. Poco più tardi, però, i due si ritrovano nuovamente vicino agli agenti e, di nuovo, viene chiesto loro di indossare la mascherina.

Il secondo rifiuto ha fatto scattare la sanzione: 400 euro di multa ciascuno.

Improvvisamente, la donna ha afferrato la borsa e ha colpito l’agente in volto, ferendolo all’occhio.

L’agente, soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato visitato e dimesso con una prognosi di sette giorni.