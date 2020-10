Correnti in graduale disposizione dai quadranti meridionali nei prossimi giorni. Ne conseguirà un graduale aumento della nuvolosità con qualche precipitazione a partire dalla giornata di martedì.

Lunedì 19 ottobre 2020

Al mattino cielo generalmente poco nuvoloso ovunque con solo qualche nube in più lungo le coste del settore centrale ma senza conseguenze. Nel pomeriggio ancora poche nubi ovunque in un contesto maggiormente soleggiato. Dalla serata aumento della nuvolosità sulle coste del savonese di levante e del genovese di ponente ma ancora senza precipitazioni.

Venti: deboli da sud est.

Mari: tra calmo e poco mosso ovunque.

Temperature: stazionarie

Costa: min 10/14°C , max 16/20°

Interno: min 1/9°C, max 11/16°C

Martedì 20 ottobre 2020

Nuvolosità compatta soprattutto sul settore centro-occidentale dove non si escludono anche locali sgocciolii o piovaschi, più probabili in serata. Schiarite anche ampie sull’imperiese e sullo spezzino.

Venti deboli, con locali lievi rinforzi a partire dal pomeriggio, da sud est.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento nelle minime delle zone interne. Stazionarie altrove.

Mercoledì 21 ottobre 2020

Cielo molto nuvolosi o coperto su gran parte della regione con qualche schiarita sull’imperiese. Possibili rovesci moderati alternati a pause su savonese di levante e genovese di ponente.

Temperatura in aumento nelle minime ma stazionarie nelle massime con clima umido.

Mare in aumento fino a mosso.