La forte perturbazione che ha interessato la Liguria nei giorni scorsi si sta lentamente allontanando e il tempo migliora nettamente su tutta la regione.

Restano ancora condizioni di variabilità ma le schiarite aumenteranno gradualmente sino all’arrivo dell’alta pressione sull’Europa occidentale che prolungherà la fase stabile per diversi giorni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 27 ottobre 2020

In giornata velature o nubi alte in transito sulla Riviera di Ponente, senza disturbare più di tanto il soleggiamento. Altrove cielo in prevalenza sereno, solo qualche tenace addensamento potrà resistere a ridosso dell’Appennino orientale.

Venti: durante la notte ancora venti forti da nord sul Golfo di Genova e da sud-ovest su Capo Corso, settore di levante dell’alto ligure, in rapida attenuazione nel corso della mattinata. Brezze dominanti sull’arco ligure dal pomeriggio / sera.

Mari: in prevalenza agitato da sud-ovest durante la notte, moto ondoso in rapido calo dal mattino fino a poco mosso su Riviera di Ponente entro sera.

Temperature: in calo minime a fondovalle e sulla costa, recuperano le massime di qualche punto.

Costa: min 12/15°C , max 19/21°C

Interno: min 6/14°C, max 14/18°C

Mercoledì 28 ottobre 2020

Cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di addensamenti costieri più compatti sul settore centrale costiero; assenza di fenomeni.

Venti: brezze sull’arco ligure, si dispone da sud-ovest al largo moderato.

Mari: poco mosso, tendente a mosso al largo.

Temperature: in aumento le minime sulla costa; stazionarie le massime.

Giovedì 29 ottobre 2020

Tempo stabile, possibile ancora qualche addensamento costiero sul settore centrale ed orientale; sud-ovest sostenuto al largo con mare che tende a molto mosso.