Il rinforzo dell’alta pressione garantirà oggi tempo stabile a parte qualche nube bassa. Da sabato il rinforzo di correnti umide nei bassi strati determinerà un generale aumento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 30 ottobre 2020

Al mattino transito di velature sull’intera regione, ma non si esclude un po’ di nuvolosità bassa, specie sul settore centrale

Nel pomeriggio nubi sparse alternate a schiarite, anche se della nuvolosità più bassa potrebbe insistere su qualche tratto costiero.

Venti: deboli variabili al mattino, in prevalenza meridionali nel pomeriggio.

Mari: in mattinata mosso sul levante, dal pomeriggio poco mosso ovunque.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime, in aumento le massime

Costa: min 11/14°C , max 18/22°C

Interno: min 2/10°C, max 15/20°C

Sabato 31 ottobre 2020

Molte nubi sul centro-ponente, specie costiero; cieli generalmente poco nuvolosi a levante.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: pressoché stazionarie.

Domenica 1 novembre 2020

Cieli molto nuvolosi o coperti sul centro-levante accompagnati da deboli piovaschi intermittenti.

Asciutto a ponente con anche la possibilità di qualche schiarita.

Temperature stazionarie.