Genova – Da domani, 4 novembre l’orario di apertura del traffico in via Fiorino, la strada sulle alture di Voltri, che era rimasta chiusa per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata sarà il seguente: dalle ore 6 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 17 alle ore 20.

Al di fuori di questi orari, sarà consentito il transito solo per comprovate esigenze di spostamento lavorative e connesse alla tutela della salute, che dovranno essere rappresentate alle pattuglie della Polizia Locale presenti ai varchi h. 24.

Dalla mezzanotte alle ore 6 vige divieto assoluto di transito, salvo che per i mezzi di soccorso.

Questa sera il transito è consentito fino a mezzanotte con la presenza dei movieri.

La strada resterà chiusa in caso di allerta meteo.