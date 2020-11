Ancora alta pressione e bel tempo sulla nostra regione. Tra domenica e lunedi il transito di una debole perturbazione determinerà un aumento della nuvolosità, ma con basso rischio di fenomeni. Temperature sempre su valori miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 7 novembre 2020

Al mattino qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali e velature sull’imperiese, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta da ovest verso est con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Assenza di piogge.

Venti deboli o moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli variabili a levante.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo con moto ondoso in calo.

Temperature stazionarie le minime, massime stazionarie in costa, in lieve aumento sui versanti padani.

Costa: min 12/16°C, max 19/22°

Interno: min 4/12°C, max 16/18°C

Domenica 8 novembre 2020

Su tutta la regione cielo irregolarmente nuvoloso. Schiarite su Imperiese e Spezzino, qualche goccia di pioggia o pioviggine tra il Genovese e il Savonese nell’arco della giornata, per il resto tempo asciutto.

Venti deboli da sud-est

Marie generalmente poco mosso

Temperature in calo specie nei valori massimi, ma temperature sempre gradevoli.

Lunedì 9 novembre 2020

Ancora molte nubi, ma con piogge molto scarse e limitate a qualche pioviggine sulla costa Savonese.

Ventilazione debole da sud-est, temperature invariate.