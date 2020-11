L’alta pressione sul Mediterraneo occidentale determina generali condizioni di stabilità anche sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 10 novembre 2020

Al mattino cielo velato su tutta la regione, con addensamenti più consistenti nelle zone interne di Genova e Savona. Nel corso del pomeriggio avremo schiarite via via più ampie a partire da ponente, e in serata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque.

Venti a regime di brezza

Mare quasi calmo.

Temperature: Stazionarie.

Costa: min +12/15°C, max +18/21°C

Interno: min +1/7°C, max +14/17°C

Mercoledì 11 novembre 2020

Lungo la fascia costiera cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento più importante atteso nelle aree interne, soprattutto in quelle del settore centro-occidentale.

Venti: al mattino moderati da nord, si indeboliscono nel corso della giornata.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 12 novembre 2020

Nuvolosità in aumento un po’ su tutta la regione. Possibili anche sgocciolii o deboli rovesci sul settore centro-orientale