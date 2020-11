Infiltrazioni di aria umida interesseranno la nostra regione nei prossimi tre giorni. Avremo quindi molte nubi e qualche piovasco sparso soprattutto a levante. Clima sempre abbastanza mite.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 12 novembre 2020

Su tutta la regione assisteremo ad un aumento della nuvolosità. In mattinata qualche piovasco sarà possibile ad est di Genova fino allo Spezzino con interessamento anche del rispettivo entroterra. Altrove tempo asciutto. Tra il pomeriggio e la sera piovaschi su Costa Imperiese, in estensione al Golfo Paradiso, Tigullio e Spezzino, con interessamento anche del medio entroterra. Asciutto su interno Imperiese Savonese e Genovese, coste comprese.

Venti deboli variabili, più costanti da sud a levante e da nord sul settore centro-occidentale.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve aumento le minime, in contenuto calo le massim

Costa: min 10/14°C, max 16/19°C

Interno: min 2/+10°C, max +12/15°C

Venerdì 13 novembre 2020

Persisterà una certa nuvolosità sulla nostra regione, specie sul settore centro-orientale dove nell’arco della giornata sarà possibile qualche piovasco. Tempo asciutto altrove con qualche schiarita a ponente.

Venti deboli in prevalenza meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Sabato 14 novembre 2020

Ancora nubi sparse sulla nostra regione, ma in genere senza fenomeni.

Possibilità di locali schiarite.

Ventilazione debole variabile.

Temperature stazionarie.