Una rapida perturbazione interesserà la Liguria senza causare fenomeni di rilievo. A seguire rapido miglioramento accompagnato da un rinforzo della ventilazione e da un netto calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 20 novembre 2020

Tra la notte ed il mattino rovesci sparsi interesseranno l’Appennino centro-orientale con quota neve intorno ai 1000mt.

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sul resto del centro-levante ma con basso rischio di fenomeni, ampie schiarite a ponente

Nel corso del pomeriggio rapido miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi lungo l’intera fascia costiera, residua nuvolosità sui versanti padani centro-orientali.

Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche anche oltre i 100km/h specie tra Voltri e Capo Mele e sui crinali appenninici esposti.

Mare stirato o mosso sotto-costa, fino a molto mosso o agitato al largo soprattutto sul settore centro-occidentale.

Temperature: in calo.

Costa: min 6/11°C, max 11/15°C

Interno: min -4/+5°C, max +5/11°C

Sabato 21 novembre 2020

Qualche nube sui versanti padani occidentali, cieli sereni altrove.

Venti forti da nord.

Mare mosso o stirato sotto-costa, molto mosso o agitato al largo.

Temperature in ulteriore calo.

Domenica 22 novembre 2020

Al mattino cieli sereni ovunque, dal pomeriggio delle velature interesseranno l’intera regione.

Temperature in aumento in quota, stazionarie o in ulteriore lieve calo altrove.