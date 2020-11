Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo che garantisce la permanenza di condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato.

Temperature minime in ulteriore calo nei fondovalle interni, dove avranno luogo diffuse gelate, in aumento invece quelle massime.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 22 novembre 2020

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione; potrà residuare qualche nube basse al primo mattino in prossimità del crinale di spartiacque centro-occidentale, ma con la tendenza a dissolversi velocemente.

Venti tesi da nord-nord-ovest tra Savona e Genova, specie sulle vette e i crinali montuosi e allo sbocco delle vallate. Deboli o al più moderati altrove.

Mari: Stirati o poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo, soprattutto sul quadrante centro-occidentale. Generale tendenza ad un abbattimento del moto ondoso in serata.

Temperature: In calo nei valori minimi, specie nei fondovalle interni (dove si avranno diffuse gelate), in contenuto aumento in quelli massimi

Costa: min +5/10°C, max +11/15°C

Interno: min -6/+4°C, max +8/13°C

Lunedì 23 novembre 2020

Bel tempo ovunque, a parte il transito il qualche velatura o nube alta.

Ventilazione da nord in graduale esaurimento e in tendente rotazione ai quadranti meridionali ovunque entro sera.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature: In ulteriore calo i valori minimi nei fondovalle interni (attenzione alle gelate), in aumento i valori massimi.

Martedì 24 novembre 2020

Nubi basse in tendente aumento sul settore centro-occidentale, ma senza particolari conseguenze. Cieli in prevalenza sereni, o al più velati, altrove.

Ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali.

Mari poco mossi.

Temperature in aumento.