Proseguirà sino alle 15 di oggi, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di Allerta meteo per possibili nevicate su gran parte della Liguria di centro – levante.

Molti paesi della zona del Savonese e dell’entroterra genovese si sono risvegliate imbiancate.

Record di neve caduta sul monte Settepani, nel savonese, dove sono caduti ben 40 centimetri di neve dalla scorsa notte.

Queste le disposizioni di oggi per l’allerta Neve:

• Comuni interni delle zone B e e zona A: GIALLA sino alle 15 di oggi mercoledì 2 dicembre

• Comuni interni della Zona C: GIALLA sino alle 15.00 di oggi

• Zona D: ARANCIONE dalle 00.00 ALLE 7.59 di oggi e GIALLA dalle 8.00 alle 15

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’AVVISO METEO:

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE: nella prime ore neve moderata a tutte le quote su D, moderata fino a bassa quota su E e interno di BC (300-400 m), debole fino a quote collinari su levante di A. Non si escludono temporanei sconfinamenti con fiocchi o neve mista a pioggia nei comuni costieri su parte ovest di B. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con miglioramento in serata. Venti settentrionali di burrasca su ABC, forti su DE. Sensibile calo termico con disagio fisiologico per freddo anche lungo la costa. Mare localmente agitato al largo, stirato sotto costa.

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE: nelle prime ore venti forti settentrionali su B, in attenuazione nel corso della mattinata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia