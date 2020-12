Resterà in vigore sino alla mezzanotte di oggi, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di allerta gialla per pioggia e neve nel settore centrale della Liguria.

Il passaggio di un fronte perturbato, spinto da correnti polari in quota, provoca precipitazioni nevose nell’entroterra e pioggia sulla costa.

Ecco il dettaglio dell’allerta:

Zone D, E (versanti padani di ponente e levante): GIALLA fino alle 14.

Comuni interni della zona B (centro della regione): GIALLA sino alle 14.

Ecco i fenomeni meteorologici previsti:

MARTEDI’ 8 DICEMBRE: tra la notte ed il mattino perturbato con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio e quantitativi significativi sulle zone B, C. Neve a bassa quota (200-300 m) d’intensità moderata su D, E, debole su interno B, coinvolte anche le relative tratte autostradali; non si escludono episodi di pioggia mista a quote inferiori. Deboli nevicate sopra 500-600 m anche su interno A. Venti fino burrasca da Nord, Nord-Ovest su A, B, D, E, da Sud, Sud-Est su C: raffiche fino 80-90 km/h. Disagio fisiologico per freddo nelle ore notturne su B, D, E.

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE: possibili residue spolverate nevose fino a bassa quota (300-400 m) su D, E. Possibili raffiche di vento forte da Nord, Nord-Ovest (40-50 km/h) su A, B, D.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia