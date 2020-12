Una saccatura in azione sul medio-atlantico determina blande correnti umide sul comparto centro-occidentale del Mediterraneo. Sulla Liguria clima uggioso e qualche precipitazione.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 16 dicembre 2020

Per l’intera giornata cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni al più moderate insisteranno sul settore centrale e centro-orientale della regione; qualche timida apertura potrà interessare l’estremo ponente in un contesto di variabilità.

Venti: tramontana tesa con rinforzi su zona Capo Mele e settore ovest al largo; moderato/teso a levante da scirocco.

Mari: mare generalmente mosso

Temperature: in lieve diminuzione le minime in quota sull’Appennino, in aumento a fondovalle. Stazionarie le massime

Costa: min +9/12°C, max +12/14°C

Interno: min +2/+7°C, max +6/12°C

Giovedì 17 dicembre 2020

Nubi e deboli precipitazioni insistenti sul settore centrale, variabile altrove con locali aperture

Venti: al più moderati da nord tra voltrese e Capo Mele, salvo residui rinforzi al mattino; da ESE sui bacini centrali ed orientali al largo, debole variabile altrove.

Mare generalmente mosso, in calo dal pomeriggio su Riviera di Levante.

Temperature: in aumento le massime di qualche punto sulla Riviera di Levante, pressoché stazionarie altrove

Venerdì 18 dicembre 2020

Molta nuvolosità ovunque, ma nel corso della giornata non si escludono parziali aperture lato costa; residui e deboli fenomeni al momento si ritengono possibili solo tra savonese occidentale ed imperiese. EVOLUZIONE DA CONFERMARE NEL DETTAGLIO.